Przegląd tygodnia z 9.04.2023 w Jarosławiu. Najważniejsze wydarzenia od 2.04 do 8.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W wtorek, 4 kwietnia po godz. 19 doszło do potrącenia pieszego w Zapałowie w gminie Wiązownica. Na miejsce zdarzenia przyjechały służby ratownicze: jednostki ratowniczo gaśnicze z Komendy Powiatowej PSP w Jarosławiu, OSP KSRG Wiązownica, OSP Zapałów, a także pogotowie ratunkowe i policjanci z Komisariatu w Wiązownicy.

Anna Popek to dziennikarka, która swoją karierę zawodową w telewizji rozpoczęła w latach 80. Po siedmioletniej przerwie wraca do prowadzenia „Pytania na Śniadanie”, a my przyjrzeliśmy się jej stylowi ubierania, urodzie i jak się zmieniła na przestrzeni lat obecności na ekranach naszych telewizorów.

Pani Olga Krochmal ze Skołoszowa, 2 kwietnia skończyła 100 lat. Z tej okazji odwiedził ją wójt gminy Radymno Bogdan Szylar, by złożyć życzenia urodzinowe. Nie zabrakło też najbliższej rodziny.

Edyta i Cezary Pazurowie mogą się pochwalić nie tylko domem w Wilanowie, ale też luksusową posiadłością w sercu Warmii. W komfortowym domu z basenem i prywatną plażą lubią odpoczywać z dziećmi, gdy tylko obowiązki zawodowe im na to pozwalają. Wyjątkową nieruchomość Edyty i Czarka Pazurów można też wynająć na krótki urlop. Zobacz, jak wyglądają przytulne wnętrza domu i ogród celebrytów.