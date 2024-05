Piknik Rodzinny z testami naborowymi na Stadionie Miejskim w Jarosławiu. Gościem specjalnym Arkadiusz Głowacki

Znaczące postacie i atrakcje pikniku

Piknik Rodzinny na Stadionie Miejskim w Jarosławiu przyciągnął uwagę wielu znaczących osobistości. Wśród obecnych znaleźli się starosta jarosławski Kamil Dziukiewicz, burmistrz Marcin Nazarewicz, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu Michał Cebula, ambasador SMS Jarosław Bogdan Zając oraz gość specjalny, były reprezentant Polski Arkadiusz Głowacki.

Wydarzenie to było nie tylko okazją do zaprezentowania umiejętności uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, ale także momentem integracji społeczności lokalnej z życiem sportowym miasta. Pokazy akrobatyki wykonane przez uczennice SMS Jarosław oraz grupę Akrobatyka Jarosław wzbudziły duże zainteresowanie, podobnie jak warsztaty taneczne z Akademii Tańca Step By Step.