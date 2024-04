Jubileusz 100-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- Jubileusz to nie tylko daty i wydarzenia, to przede wszystkim ludzie - dyrektorzy, pedagodzy oraz uczniowie obecni i absolwenci. Zespół Szkół kształci i wychowuje kolejne pokolenia młodzieży, stawiając na wysoki poziom zajęć oraz rozwijanie u uczniów umiejętności twórczego myślenia. Gratuluje wszystkim nauczycielom, uczniom, absolwentom oraz pracownikom za ich wkład w rozwój placówki na przestrzeni lat. Niech ta setna rocznica będzie okazją do celebracji i refleksji nad przyszłością. Stu kolejnych lat wspaniałej edukacji i sukcesów - powiedział wicewojewoda.