W Jarosławiu padł rekord Polski w układaniu kostki Rubika 3x3x3 jedną ręką [ZDJĘCIA] Norbert Ziętal

6,28 sekundy to nowy rekord Polski (drugi wynik w Europie i trzeci na świecie) w układaniu kostki Rubika jedną ręką. Należy on to Radosława Marcinka i został ustanowiony podczas zawodów Cube4fun Low Limits Jarosław 2024, które odbyły się w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.