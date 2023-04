Kiermasz Wielkanocny PSONI w Jarosławiu. Ostatnia szansa na zakupy! [ZDJĘCIA] Klaudia Oronowicz-Chudzik

Do godziny 14 w Starostwie powiatowym w Jarosławiu trwać będzie Kiermasz Ozdób Wielkanocnych. W tym czasie możecie nie tylko pozachwycać się wspaniałym rękodziełem w wykonaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną PSONI Koło w Jarosławiu, jak również zakupić te prace, aby następnie udekorować nimi swoje domy. Znajdziecie tam ozdoby świąteczne, świece, pisanki, baranki, ceramikę i wszystko co potrzebne, by udekorować koszyczek wielkanocny. Zobaczcie zdjęcia!