Mało kto wie, że u nas w Jarosławiu też wieszano Judasza...

Jak dowiadujemy się z artykułów prasowych, w tych dniach, miasto nie miało spokoju, często też dochodziło do bójek, niejeden też oberwał pałką, a nieraz dochodziło do poważnych wykroczeń. Jednym słowem służby pilnujące porządku miały co robić.

30 marca 1871 poleciła „zwierzchność miejska” po raz ostatni wezwać Dyrekcję szkoły głównej do wydania zakazu młodzieży brania udziału w obnoszeniu Judasza grożąc surowymi karami. Niestety apel troskliwych ojców miasta, bardzo mocno przemawiający od lat kilkudziesięciu do młodzieży, na niewiele się zdał i jak to należało do tradycji, pochód Judasza odbywał się co roku …Ostry i groźny areopag miejski zdaje się spokojnie patrzył dalej na wybryki młodzieży i mieszkańców, a zwyczaj obnoszenia Judasza dotrwał prawie, że do ostatnich czasów.. Niestety dziś miasto spoważniało, ucichły wrzawy idące z przedmieść i Judasz należy już do dawnych przeżytków i zamarłych tradycji, o których mało kto pamięta, że miały one w naszym mieście - opowiedziała o tym pani Małgorzata Tomas-Zgoda.