Przegląd tygodnia z 28.04.2024 w Jarosławiu. Najważniejsze wydarzenia od 21.04 do 27.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Nadchodzący weekend na Podkarpaciu obfitować będzie w wiele ekscytujących wydarzeń, które zapewnią rozrywkę i niezapomniane przeżycia dla wszystkich miłośników muzyki, kulinariów i rozrywki. Sprawdźcie, co ciekawego będzie działo się w naszym regionie!

W zaciętym pojedynku Resovia zremisowała z Wisłą Kraków, dostarczając jednak wielu emocji podczas końcówki spotkania. Chociaż sytuacje podbramkowe były rzadkością, to doliczony czas gry przyniósł niezapomniane chwile dla kibiców obu drużyn.

Galeria Stara Ujeżdżalnia w Jarosławiu stała się miejscem magicznym podczas pierwszej edycji Targów Mody Ślubnej. To wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce w ubiegłą sobotę, było prawdziwą ucztą dla przyszłych par, pełną inspirujących propozycji i ślubnych trendów. Inicjatorem targów był Salon Urody DiJi Natural.

W Przemyślu w drugiej turze wyborów na prezydenta miasta zdecydowanie wygrał Wojciech Bakun. Wygrana nie była zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że w pierwszej turze, przy pięciorgu kontrkandydatów, zdobył ponad 46 proc. poparcia. Są za to niespodzianki w sąsiednich miastach i gminach. Do zmian burmistrzów doszło w Jarosławiu i Sieniawie. W gminie Medyka dotychczasowy wójt przegrał zaledwie 17 głosami ze swoją kontrkandydatką.

Za nami II tura wyborów samorządowych 2024. Do Państwowej Komisji wyborczej spłynęły już protokoły z Obwodowych Komisji Wyborczych. W naszym artykule znajdziecie oficjalne wyniki II tury wyborów na Podkarpaciu. Sprawdź, kto został wójtem, burmistrzem, prezydentem!

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 22 kwietnia przed godz. 7 w miejscowości Pikulice pod Przemyślem. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala na badania kierującego renault, który uderzył w drewniany słup.

Waldemar Szumny z Prawa i Sprawiedliwości zareagował na wyniki sondażowe II tury wyborów w Rzeszowie, w których zdobył 43,9 proc. głosów. Mimo że nie udało mu się pokonać urzędującego prezydenta miasta, Konrada Fijołka, Szumny uważa, że jest to ogromny sukces jego ugrupowania.

