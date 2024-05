Wypadek na ul. Legionów w Jarosławiu. Ranny motocyklista OPRAC.: Łukasz Solski

W Jarosławiu doszło do zdarzenia drogowego, którego okoliczności wyjaśniają funkcjonariusze. Według wstępnych ustaleń, kierująca skodą 32-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, co spowodowało zderzenie z motocyklistą. 42-letni kierujący motocyklem został ranny i przewieziony do szpitala. Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zachowanie ostrożności.