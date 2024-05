Powrót tradycji do Jarosławia

Po pięciu latach nieobecności, Juwenalia Jarosławskie wracają, aby ponownie stać się jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu każdego studenta. Organizowane przez Samorząd Studencki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu, zapowiadają się jako niezapomniane święto pełne radości i zabawy. To pierwsza edycja po długiej przerwie, która z pewnością przejdzie do historii.

Juwenalia Jarosławskie PANS to nie tylko okazja do zabawy, ale również moment, w którym studenci mogą poczuć jedność i wspólnotę. Przemarsz korowodu, festiwal kolorów czy piana party to wydarzenia, które pozwalają na chwilę zapomnieć o codzienności i całkowicie zanurzyć się w świętowaniu.