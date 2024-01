Upamiętnili uczestników Powstania Styczniowego pochodzących z ziemi jarosławskiej [ZDJĘCIA]

22 stycznia 1863 roku Polacy chwycili za broń, aby wyzwolić się z okowów zaborcy

Powstanie styczniowe skierowane było oficjalnie przeciwko zaborcy rosyjskiemu, ale obudziło nadzieję na niepodległość wśród Polaków wszystkich zaborów. Był to największy zryw narodowowyzwoleńczy w XIX wieku. Historycy szacują, że do armii powstańczej swój akces zgłosiło około trzystu tysięcy Polaków.

Mniejsze i większe bitwy polskich oddziałów z regularnym wojskiem carskim przetoczyły się przez terytorium zaboru rosyjskiego od stycznia 1863 roku do jesieni 1864 roku. Mimo początkowych sukcesów, wojna partyzancka zakończyła się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Choć powstanie upadło, spowodowało dalekosiężne skutki, które pośrednio przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.