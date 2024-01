Nieznane pieśni Powstania Styczniowego. Rusza cykl koncertów w Jarosławiu i nie tylko!

Pieśni odnalazł znawca śpiewu tradycyjnego Bartosz Gałązka. Odnaleziony i wydobyty na światło dzienne repertuar stanie się "medium", poprzez które upamiętnione zostanie powstanie i jego bohaterowie z zaakcentowaniem regionalnej specyfiki doświadczeń związanych z powstaniem, które skierowane było przeciwko Rosji, a same walki powstańcze toczyły się w zaborze rosyjskim. Również na naszych terenach sformował się oddział, który wziął w nich udział.

Nie są to typowe pieśni patriotyczne

Zachowany repertuar to kilkadziesiąt pieśni odzwierciedlających w wymiarze tekstowym różne wątki związane z historią powstania. Począwszy od wymiaru politycznego (np. prośby o zgodę pomiędzy ludami tworzącymi dawną Rzeczpospolitą czy napięcie pomiędzy Czerwonymi i Białymi), a skończywszy na osobistych doświadczeniach związanych z nadzieją na odzyskanie niepodległości, radości z wygranych potyczek, czy wreszcie smutku związanego ze śmiercią ludzi i upadkiem powstania. Nie są to typowe pieśni patriotyczne. W warstwie muzycznej jest to bardzo różnorodny materiał zawierający ciekawe warianty dawnych tańców (polek, tramli, mazurków, okółek), jak i pieśni nabożnych (w tym kolęd - powstanie wybuchło w okresie bożonarodzeniowym) czy ballad.