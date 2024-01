Spotkanie autorskie z Bernadetą Szczyptą w Jarosławiu [ZDJĘCIA]

"Gdzie jest moje szczęście?" Bernadety Szczypty

- Ta książka jest moim największym osiągnięciem zawodowym. Dla mnie, dziennikarki z prawie 25 letnim stażem, najważniejsze jest aby rozmówcy zechcieli się otworzyć, zaufać mi i w poczuciu bezpieczeństwa utkać swoją opowieść. Tutaj tak się stało. Rodzice osób z niepełnosprawnością zechcieli pokazać nam część swojego świata. Niezwykle intymną. Bardzo to doceniam, szanuję i dziękuję. To oni są bohaterkami i bohaterami tego spotkania" – mówiła na spotkaniu autorka Bernadeta Szczypta.

Na koniec każdy z uczestników tego wydarzenia otrzymał książkę „Gdzie jest moje szczęście”, a Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Jarosławiu częstował ich pysznymi ciastami. Dla wszystkich uczestników było to z pewnością piękne spotkanie pełne wzruszeń i łez szczęścia. Jak mówił jeden z bohaterów książki – nie dla wszystkich rodziców codzienność to wybranie jaki kolor sweterka założyć dziecku do szkoły, czy jaki posiłek mu przygotować. Dla nas to walka o przetrwanie. Ludzie potrzebują znać te historie, by doceniać swoje życie.

Organizatorami wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jarosławiu oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu.

Wydanie książki dofinansowano ze środków PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.