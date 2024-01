"Inspiracje" Aleksandry Marciniak i Eliasza Dyrowa. Wernisaż w Jarosławiu [ZDJĘCIA]

Aleksandra Marciniak. Jest uczennicą II klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, laureatką dwóch plastycznych konkursów międzynarodowych, oraz laureatką konkursów krajowych. Swój rozwój artystyczny Aleksandra rozpoczęła we wczesnych latach szkolnych uczęszczając do pracowni artystycznej Pani Małgorzaty Pięty „Malarnia”, a następnie pobierając prywatne lekcje u cenionego jarosławskiego artysty Eliasza Dyrowa.Tematem większości prac Aleksandry są konie, które inspirowały ją od czasów dziecięcych. Na przestrzeni kilku lat Aleksandra uczęszczała do dwóch szkół jeździeckich. W trakcie tych zajęć, a także poza nimi podziwiała grację, z jaką się poruszają, wdzięk, jaki prezentują swobodnie galopując po zielonych pastwiskach. Bliskość przebywania z końmi pozwoliła jej lepiej poznać ich budowę, wygląd, zachowanie w różnych sytuacjach. Pozostałe prace tj. obrazy, grafiki, rysunki pokazują warsztat młodej, dojrzewającej artystki, poszukującej swojego stylu, swojej drogi artystycznej.