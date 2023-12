Wigilia miejska oraz odsłonięcie figury Św. Michała Archanioła w Jarosławiu

Podczas wydarzenia, o godz. 14.00 odbędzie się również uroczyste odsłonięcie figury św. Michała Archanioła, która stać będzie na miejscu dawnej Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych na jarosławskim Rynku. Przypominamy, że podczas zakończonego w tym roku II etapu modernizacji płyty Rynku, na Placu Św. Michała pojawił się obrys nieistniejącej świątyni, a już wkrótce dopełnieniem będzie wspomniana figura, którą wykonał Tadeusz Blajerski z zespołem współpracowników.

Ustawienie figury na rynku to inicjatywa zgłoszona przez Elżbietę Kluz w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok. W głosowaniu zyskała poparcie dokładnie 1875 mieszkańców i znalazła się na liście 35 projektów wybranych w drodze głosowania do realizacji. Co ciekawe w swojej kategorii zajęła I miejsce.