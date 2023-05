Nowe albumy w zbiorach jarosławskiego Muzeum [ZDJĘCIA]

Na ponad stuletnich fotografiach są znani w Jarosławiu rzemieślnicy, nauczyciele, harcerze, a także – pierwsza w historii Jarosławia kobieta kierująca firmą budowlaną. O historii tej kobiety opowiedziała nam starszy kustosz Zofia Kostka-Bieńkowska z jarosławskiego muzeum, która jak zaznacza, na postać Marii z Kupczakiewiczów Kosińskiej natrafiła przypadkiem…

– Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że Maria, wdowa po rzemieślniku Andrzeju Kosińskim i matka pięciorga dzieci, pojawia się w Aktach Miasta Jarosławia jako… dostawca cegieł na place budowy najważniejszych miejskich inwestycji końca XIX wieku! – rozpoczęła opowieść kustosz Zofia Kostka-Bieńkowska.

Historia Marii Kosińskiej jest niezwykła z tego powodu, że w XIX wieku kobiety prowadzące działalność gospodarczą należały do absolutnej rzadkości. Kobiety były ograniczane do pełnienia roli żony i matki, nie miały praw politycznych, nie mogły nawet samodzielnie dysponować swoim własnym majątkiem. Jeśli już podejmowały pracę zarobkową, to zwykle na stanowiskach tradycyjnie uważanych za kobiece, takich jak nauczycielka, sklepikarka, szwaczka, czy pomoc domowa.