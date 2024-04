Prasówka 7.04.2024 z całego tygodnia w Jarosławiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W Jarosławiu trwa dwudniowa impreza (5-6.03.) Art Ink Festival & Motoserce. To połączenie sztuki jaką jest tatuaż i motoryzacji.

Przebudowa bulwarów nad Sanem w Jarosławiu to inwestycja, która przyciąga uwagę mieszkańców. Całość ma być gotowa w listopadzie 2024 r., a jej koszt wyniesie 8 mln złotych. Sprawdź, jak postępuje budowa i jakie atrakcje czekają na mieszkańców po jej zakończeniu.

Trwa montaż sześciu lodówek dobra. Dzięki tej akcji, lodówki pojawią się we wszystkich siedmiu dzielnicach, umożliwiając dzielenie się nadmiarem jedzenia z osobami potrzebującymi. To doskonały sposób na zmniejszenie marnotrawstwa żywności i wsparcie lokalnej społeczności - informuje Urząd Miasta w Jarosławiu.

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w piątek w Jarosławiu. Kierujący seatem 74-latek prawdopodobnie w wyniku zasłabnięcia, zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z fordem. Do szpitala trafiły trzy osoby.

Jarosławski sport stracił jedną z bardziej znanych zawodniczek piłki ręcznej. Wioletta Nasiłowska przegrała walkę z chorobą.