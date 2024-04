Upamiętnienie księcia Andrzeja Lubomirskiego w Przeworsku: Odsłonięcie ławeczki-pomnika [ZDJĘCIA]

Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego

Książę Andrzej Lubomirski - postać inspirująca

Książę jako symbol Przeworska

- Jego największym przedsięwzięciem z obszaru gospodarki było otwarcie cukrowni, która odniosła ogromny sukces i przetrwała długie lata, do czasów współczesnych, stając się poniekąd symbolem Przeworska. Dla mieszkańców powiatu przeworskiego była wówczas dobrze prosperującą fabryką, dającą zatrudnienie robotnikom oraz możliwość zarobku rolnikom - powiedziała Anna Huk.

Odsłonięcie ławeczki-pomnika

Po uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej, odsłonięto pomnik-ławeczkę księcia Andrzeja Lubomirskiego, zlokalizowaną tuż obok lipy Jana III Sobieskiego. Wydarzenie to umocniło pamięć o księciu, który podczas II wojny światowej został zmuszony do opuszczenia rodzinnego majątku i nigdy już nie mógł do niego wrócić. Zmarł w 1953 r. w Brazylii, a szczątki śp. księcia zostały sprowadzone z Brazylii i spoczęły w Krypcie Rodowej w Bazylice pod wezwaniem Ducha Świętego w Przeworsku w styczniu 2024 roku. Klimat epoki, w której żył i działał książę Lubomirski, wprowadzili uczestników uroczystości członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Strojów Historycznych "Damy i Huzary".