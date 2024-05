Policjanci uratowali mężczyznę, który chciał targnąć się na własne życie

Ta historia to przypomnienie, że w obliczu kryzysu, nigdy nie jesteśmy sami. Warto pamiętać o dostępnych formach wsparcia, takich jak Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 czy Młodzieżowy Telefon Zaufania 116 111. To również ważna lekcja dla nas wszystkich, by nie lekceważyć sygnałów świadczących o czyimś kryzysie.