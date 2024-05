Jarosławski starosta w akcji na rzecz 14-letniej Karinki: #karinkachallenge zakończony sukcesem [WIDEO]

Solidarność w akcji

Akcja #karinkachallenge to nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim okazja do pokazania, że razem można więcej. Starosta Jarosławski, Kamil Dziukiewicz, wraz z Wicestarostą Jarosławskim, Krzysztofem Cebulakiem, radnymi oraz pracownikami Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, wykazali się nie tylko zaangażowaniem, ale również wielkim sercem, wspierając Karinkę w jej walce z nowotworem kości.

Wspólny sukces

Podczas akcji udało się zebrać imponującą kwotę 1866,50 zł, co jest dowodem na to, że wspólne działania mogą przynieść znaczące efekty.

Nominacje do dalszego działania

W ramach akcji #karinkachallenge, Starosta Jarosławski, Kamil Dziukiewicz, nominował kolejne osoby i instytucje do wzięcia udziału w wyzwaniu, co pokazuje chęć kontynuacji dobrej inicjatywy i rozprzestrzenienia fali wsparcia.

Nominowani to:

Burmistrz Pruchnika Stanisław Kłopot,

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu,

Dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu wraz z pracownikami,

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jarosławiu.

Nominacja kolejnych uczestników jest ważnym elementem akcji, ponieważ pozwala na rozszerzenie grona osób i instytucji zaangażowanych w pomoc, co może przynieść jeszcze więcej pozytywnych rezultatów. Daje to również szansę na to, by jeszcze więcej osób dowiedziało się o akcji i mogło włączyć się w pomoc.

#karinkachallenge to przykład na to, jak lokalne społeczności mogą razem działać na rzecz ważnej sprawy, pokazując solidarność, empatię i chęć niesienia pomocy. Inicjatywa ta nie tylko wspiera Karinkę, ale również inspiruje innych do działania i pokazuje, że razem można osiągnąć naprawdę wiele.