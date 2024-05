Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Jarosławiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Z informacji z 47 sądów okręgowych w Polsce wynika, że w pierwszym kwartale 2024 roku wpłynęło do nich przeszło 21,1 tys. pozwów rozwodowych. To o 5,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy takich przypadków zarejestrowano nieco ponad 20 tys.

Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

W minioną niedzielę, 13 maja była premier RP i obecna posłanka PiS do Parlamentu Europejskiego, Beata Szydło, odwiedziła Jarosław w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami Podkarpacia. Wydarzenie to zgromadziło nie tylko lokalnych mieszkańców, ale także znaczące postacie polskiej sceny politycznej.

6,28 sekundy to nowy rekord Polski (drugi wynik w Europie i trzeci na świecie) w układaniu kostki Rubika jedną ręką. Należy on to Radosława Marcinka i został ustanowiony podczas zawodów Cube4fun Low Limits Jarosław 2024, które odbyły się w Szkole Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu.

Dzień pełen atrakcji i sportowych emocji przeżyli uczestnicy Pikniku Rodzinnego połączonego z testami naborowymi do Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, który odbył się na Stadionie Miejskim w Jarosławiu. Wydarzenie zgromadziło znaczące postacie życia publicznego, w tym starostę jarosławskiego, burmistrza Jarosławia, dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz ambasadora SMS Jarosław. Piknik był doskonałą okazją do zaprezentowania talentów młodych sportowców oraz integracji społeczności lokalnej.

W sobotę, 11 maja w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się gala finałowa konkursu Miss Województwa Podkarpackiego 2024. Spośród 24 finalistek wybrano najpiękniejsze mieszkanki Podkarpacia. Tytuł przypadł Aleksandrze Wójcik z Rzeszowa. Najpiękniejszą nastolatką w regionie jest Dżesika Gółkiewicz z Medyki.

W niedzielę, Jarosław stał się epicentrum miłośników czterech kółek dzięki odbywającemu się tam I Jarosławskiemu Świętu Motoryzacji. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło tłumy entuzjastów motoryzacji, oferując im niezapomniane atrakcje i emocje. Pod patronatem burmistrza Jarosławia, Marcina Nazarewicza, Rynek w Jarosławiu zamienił się w miejsce, gdzie pasja do motoryzacji łączyła ludzi w każdym wieku.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Wydarzenie to było nie tylko okazją do świętowania, ale również momentem, w którym bryg. Marek Ochenduszka otrzymał nominację na komendanta. Dzień Strażaka stał się również momentem docenienia trudu i poświęcenia funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy na co dzień pełnią niezwykle ważną i niebezpieczną rolę w społeczeństwie. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz, służb mundurowych oraz społeczności lokalnej, co podkreślało wagę uroczystości i znaczenie pracy strażaków dla bezpieczeństwa publicznego.