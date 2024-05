Prasówka z całego tygodnia 12.05.2024 w Jarosławiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. 29. Rzeszowskie Juwenalia, XXXV Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych, I Jarosławskie Święto Motoryzacji. Szczegóły w naszej galerii.

W Jarosławiu odbył się wyjątkowy Pomarańczowy Marsz Godności, zorganizowany z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie to miało na celu zwrócenie uwagi na problemy i bariery, z którymi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. Organizatorem marszu było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, które zapewniło uczestnikom szereg atrakcji na jarosławskim rynku, w tym warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, dmuchańce oraz prezentacje służb mundurowych.

Policjanci i strażacy interweniowali we wtorek na MOP-ie w Zamiechowie w pow. jarosławskim, gdzie doszło do pożaru ciężarowego mana z naczepą. Na miejscu okazało się, że mężczyzna znajdujący się przy pojeździe, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Wartość start została oszacowana na 500 tys. zł.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek na autostradzie A4 na terenie powiatu jarosławskiego. Na trasie w kierunku na Rzeszów w płomieniach stanął nagle tir. Okazało się, że w ciężarówce zapaliła się opona.

29 kwietnia w Majątku Howieny odbyła się uroczysta gala XIII edycji Przewodnika Poland 100 Best Restaurants. Podczas wydarzenia ogłoszono listę 100 najlepszych restauracji w Polsce i wręczono nagrody. Jakie restauracje z Podkarpacia znalazły się w zestawieniu?

Za niespełna miesiąc, 7 czerwca, rozpocznie się długo wyczekiwane święto studentów - I Jarosławskie Juwenalia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Po pięciu latach przerwy, Samorząd Studencki PANS w Jarosławiu przygotował wydarzenie pełne atrakcji, w tym koncerty, przemarsz korowodu, festiwal kolorów oraz piana party. To wyjątkowa okazja, aby wspólnie świętować i cieszyć się studenckim życiem.

We wtorek, 7 maja odbyła się inauguracja IX kadencji Rady Miasta w Jarosławiu. Najstarszy radny Wiesław Strzępek prowadził obrady sesji do czasu wyboru przewodniczącego.

W Jarosławiu doszło do zdarzenia drogowego, którego okoliczności wyjaśniają funkcjonariusze. Według wstępnych ustaleń, kierująca skodą 32-latka nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, co spowodowało zderzenie z motocyklistą. 42-letni kierujący motocyklem został ranny i przewieziony do szpitala. Apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zachowanie ostrożności.

Największym, blisko 200-tysięcznym miastem na Podkarpaciu jest Rzeszów. Na kolejnych miejscach podium znajduje się Mielec i Przemyśl. A jak wygląda ranking najmniejszych miast? W oparciu o dane z GUS-u z 2023 roku, stworzyliśmy zestawienie najmniejszych miast w woj. podkarpackim. Sprawdźcie!