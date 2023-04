Spowiedź Wielkopostna 2023 w Jarosławiu. W których kościołach można się wyspowiadać w Wielkim Tygodniu? [LISTA]

Spowiedź w Jarosławiu. Sprawdź godziny spowiedzi w Wielkim Tygodniu:

SPOWIEDŹ - TEKST

Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

Uklęknij w konfesjonale, powiedz: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Kapłan odpowiada: Na wieki wieków. Amen.