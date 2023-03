Radni miejscy z Jarosławia wystosowali apel w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II

W głosowaniu wzięło udział 12 radnych:

Treść podjętej uchwały:

- Rada Miasta Jarosławia zgodnie potępia próbę skompromitowania i medialną nagonkę na osobę św. Jana Pawła II, naszego papieża, wielkiego Polaka, patriotę i człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad komunizmem. Jesteśmy zbulwersowani — tym bardziej, że atakuje się Go na podstawie materiałów SB. To znamienne, bo przecież Jan Paweł Il zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy i praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Go najważniejszym z ojców niepodległości Polski. Św. Jan Paweł II jest symbolem nowoczesnej Polski. Zostając głową Kościoła, od roku 1978 interesował się losami własnego kraju. Wspierał, jak tylko mógł, rodaków. To właśnie do nas kierował tak ważne słowa: „Nie lękajcie się”, „Bóg jest z wami”. Wiedział, co przeżywamy. Starał się namawiać Polaków, aby kierowali się sprawiedliwością, choć w pewnych sytuacjach potrzebne były i kompromisy. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski, w Warszawie na placu Piłsudskiego Papież Jan Paweł II wypowiedział słynne, historyczne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” Można stwierdzić, że dziś — w czasach głębokiego relatywizmu, kiedy nawet podstawowe prawdy wiary podlegają nieustannej krytyce i przekłamaniom, chrześcijanin powinien umieć bronić swojej wiary — kolejny już raz nabierają one nowego znaczenia. Oblicze naszej Ziemi potrzebuje odnowienia, św. Jan Paweł Il potrzebuje naszej wiary, właśnie szczególnie teraz. Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, który jest wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństw całego Świata, dla nas wszystkich. Musimy stanąć po stronie prawdy, a nie komunistycznego oszustwa. W tym szczególnym czasie musimy znowu się zjednoczyć, tak jak wtedy, gdy za sprawą Papieża Jana Pawła II potrafiliśmy wspólnie stać po jednej stronie i bronić swojej tożsamości. Ten bezprecedensowy atak na Św. Jana Pawła II jest atakiem na nas, na chrześcijan, na nasze wartości i naszą wiarę. Bądźmy razem i wspólnie brońmy dobre imię jednego z najwybitniejszych Polaków w historii świata i honorowego obywatela miasta Jarosławia.