Prasówka z całego tygodnia 23.04.2023 w Jarosławiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W sobotę 22 kwietnia, a więc w Międzynarodowym Dniu Ziemi, Jarosławska Grupa Biegowa Sokół uporządkowała tereny położone w pobliżu brzegu Sanu - są to tereny często wybierane przez mieszkańców miasta na spacery, treningi biegowe, nordic walking i przejażdżki rowerowe. Niestety tereny te są często zaśmiecane.

Giełda Wschód w Skołoszowie odbywa się w każdą sobotę na placu tuż obok autostradowego Węzła Przemyśl. 22 kwietnia na bazarze pojawiło się dużo kupujących, a i samego towaru było sporo. Dużym powodzeniem wśród klientów cieszyły się m.in. wiosenne ubrania, narzędzia do ogrodu, drzewka, nasiona i sadzonki, warzywa, a także kosiarki i rowery. W skrócie wszystko, co kojarzy nam się z wiosną. Zobaczcie zdjęcia!

W Jarosławiu okazji Światowego Dnia Ziemi organizowane są różne akcje promujące ekologię, szacunek do przyrody, czy troskę o wspólne tereny zielone. Na Placu Świętego Michała (na rynku) posadzono 23 nowe drzewa: 12 brzóz, 4 platany i 7 lip. Ponadto las w okolicach Radawy, który jest własnością Miasta, wzbogacił się o 2500 młodych buków. I to jeszcze nie wszystko!

Co robić i gdzie się udać w ten weekend? Zapraszamy na skrót ciekawych imprez i wydarzeń kulturalnych w Jarosławiu i okolicy.

Przygotowując się do sezonu turystycznego Przeworskiej Kolei Dojazdowej, staraniem jej pracowników został wykonany generalny remont (P-5) lokomotywy Lxd2 nr 257. W związku z tym ogłoszono konkurs - "nazwij naszą nową lokomotywę".

Młodzi konstruktorzy z Jarosławia znów podbijają Polskę swoim projektem. „Semper” - urządzenie do rehabilitacji stawu skokowego, w znacznym stopniu mogłoby wspomagać placówki świadczące usługi rehabilitacyjne, poprzez przyśpieszenie powrotu do zdrowia pacjenta.

W miejscowości Mokra, jarosławscy policjanci zatrzymali kierowcę fiata ducato, który miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie! Sygnał o pijanym kierowcy funkcjonariusze otrzymali od świadka zdarzenia. 38-letni mieszkaniec gminy Rokietnica trafił do policyjnego aresztu i usłyszał już zarzuty. Grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

We wtorek w Jarosławiu (przy budynku ratusza) miała miejsce akcja „Ulica zdrowia”, dzięki której mieszkańcy miasta mogli skorzystać z szeregu bezpłatnych badań medycznych. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”. Następne badania już 9 maja.

W odpowiedzi na liczne prośby naszych Czytelników za granicą publikujemy nazwiska mieszkańców Jarosławia i nie tylko, którzy zmarli w ostatnich dniach. Klepsydry pochodzą z tablicy umieszczonej przed kościołem pw. Świętego Ducha i obejmują okres od 1 do 18 kwietnia 2023 roku.

22 kwietnia 2023 roku rozpoczyna się wielka akcja charytatywna „Jarosławskie Pola Nadziei”. Jest to publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum w Jarosławiu im. św. Jana Pawła II. 22 kwietnia wolontariusze będą zbierać datki przed sklepami i w galerii, natomiast 23 kwietnia – przed kościołami powiatu jarosławskiego. Gorąco zachęcamy do włączenia się do akcji!

Policjanci z Wiązownicy, podczas pełnienia służby byli świadkami zdarzenia drogowego, do jakiego doszło na ul. Warszawskiej i jako pierwsi ruszyli z pomocą. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, po czym udzielili pomocy przedmedycznej nieprzytomnemu 16-latkowi. Monitorowali czynności życiowe nastolatka do czasu przyjazdu służb ratunkowych.