Groźny wypadek w Wiązownicy. Poszkodowanego 16-latka zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego [ZDJĘCIA]

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem audi i opla doszło w sobotę po godz. 17, na ul. Warszawskiej w Wiązownicy. Zdarzenie to zauważyli policjanci z posterunku w Wiązownicy, którzy w tym czasie pełnili służbę na terenie gminy. Ich reakcja był natychmiastowa.

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce wypadku, po czym udzieli pomocy przedmedycznej poszkodowanemu 16-latkowi, którego nieprzytomnego wyciągnęli z audi. Monitorowali jego czynności życiowe do czasu przyjazdu służb ratunkowych. Nastolatek został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Pozostali uczestnicy wypadku zostali przewiezieni karetkami pogotowia do placówki medycznej. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.