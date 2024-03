Nietrzeźwy traktorzysta zanieczyszczał drogę w Zamościach: Grozi mu kara do 3 lat więzienia

- Mieszkaniec gminy Orły wkrótce usłyszy zarzuty w tej sprawie. Zgodnie z kodeksem karnym za kierowaniem pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie także za popełnione wykroczenie. Zanieczyszczenie drogi publicznej jest wykroczeniem określonym w art. 91 kodeksu wykroczeń. Sprawcom tego rodzaju wykroczeń, poza zobowiązaniem do oczyszczenia drogi, grozi kara grzywny do 1500 zł - poinformowała aspirant sztabowy Anna Długosz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.