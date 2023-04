„Jarosławskie Pola Nadziei” już w najbliższy weekend! Klaudia Oronowicz-Chudzik

22 kwietnia 2023 roku rozpoczyna się wielka akcja charytatywna „Jarosławskie Pola Nadziei”. Jest to publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz Hospicjum w Jarosławiu im. św. Jana Pawła II. 22 kwietnia wolontariusze będą zbierać datki przed sklepami i w galerii, natomiast 23 kwietnia – przed kościołami powiatu jarosławskiego. Gorąco zachęcamy do włączenia się do akcji!