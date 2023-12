Przegląd tygodnia z 17.12.2023 w Jarosławiu. Najważniejsze wydarzenia od 10.12 do 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Od 15 do 16 grudnia (w godz. od 9 do 19) w jarosławskiej galerii Stara Ujeżdżalnia trwać będzie Kiermasz Bożonarodzeniowy. W tym czasie możecie nie tylko pozachwycać się wspaniałym rękodziełem w wykonaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną PSONI Koło w Jarosławiu, jak również zakupić te prace, aby następnie udekorować nimi swoje domy. Znajdziecie tam ozdoby świąteczne, świece, ceramikę i wszystko co potrzebne, by udekorować choinkę. Zobaczcie zdjęcia!

W piątek ok. godz. 16.20 w Przeworsku, na drodze krajowej nr 94, kierowca autobusu wjechał w tył ciężarówki, która zaparkowana była na poboczu trasy. Oprócz kierowcy, który z obrażeniami trafił do szpitala, w autobusie nie było pasażerów.

Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku, do którego doszło między miejscowościami Makowisko a Bobrówka. 60-latek kierujący peugeotem stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna trafił do szpitala. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 1,5 promila alkoholu.

Najnowszy God of War rok temu szturmem podbił listy najlepszych gier na PlayStation 5. Przygody Kratosa doczekały się niespodziewanie darmowego dodatku, który ma wprowadzić do gry szereg nowości. Nie był on wcześniej w żaden sposób zapowiedziany, przez co wiele osób nie ma pojęcia, co zmieni w grze. Zobacz, czym jest dodatek God of War Ragnarok: Valhalla.