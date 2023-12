Wielkie otwarcie KFC w Jarosławiu. Kubełki z kurczaka za złotówkę i tłum klientów [ZDJĘCIA]

Otwarcie KFC w Jarosławiu

W chwili otwarcia drzwi, czyli o godz. 14, wyczekujący tłum przypuścił prawdziwy szturm na kasy i stanowiska do zamawiania jedzenia. Długa kolejka ustaliła się także do Drive Thru, część klientów by zostać obsłużonym wcześniej skorzystało z aplikacji internetowej.

Pierwsze sto osób w dniu otwarcia KFC Jarosław mogło kupić kubełek kurczaka "HOT WINGS" za jedyną złotówkę, klientom rozdawane są też kupony na późniejsze promocyjne zakupy w restauracji. Klientów powitał też poczęstunek, a na posiłek do nowo otwartego KFC zaprosił Harland Sanders (maskotka).