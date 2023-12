Wielki finał IV edycji akcji „I Ty możesz zostać MukoMikołajem!” w Jarosławiu [ZDJĘCIA]

- Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, pełen miłości, ciepła oraz wzajemnej życzliwości. Czas, w którym otwieramy serca na drugiego człowieka. Jesteśmy wdzięczni darczyńcom, że tak chętnie wsparli naszą akcję i sprawili radość naszym podopiecznym - mówi Aleksandra Skalska-Bajan, członek zarządu fundacji. - Są to bardzo skromni ludzie i gdy pytamy ich co chcieliby dostać od Mikołaja, to ich życzenia są również bardzo skromne, ale staramy się wyciągnąć od nich jak najwięcej informacji, aby każdy dostał to czego naprawdę potrzebuje - dodaje.