Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Radymno. W 2024 roku będzie więcej linii autobusowych

Już po raz kolejny gmina Radymno sięgnęła po milionową dotację. Tym razem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, gmina złożyła wniosek na dofinasowanie transportu publicznego. Na 2024 rok gmina otrzyma 1 284 325,20 zł dotacji. Pieniądze to dofinansowanie do 7 linii komunikacyjnych, które zapewniają możliwość dojazdu z i do wielu miejscowości gminy Radymno.