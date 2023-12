Egipskie ciemności w Jarosławiu. Które ulice powinny zostać pilnie „doświetlone"?

Po udzieleniu odpowiedzi TAK na pytanie: Czy zauważa Pan/Pani pilną potrzebę włączenia większej liczby latarni w naszym mieście ze względów bezpieczeństwa? Wystarczy wpisać: Które ulice/miejsca w Jarosławiu Pani/Pana zdaniem powinny zostać pilnie „doświetlone"? To wszystko!

- Wygląda na to, że 2024 rok będzie kolejnym trudnym rokiem pod względem budżetowym. Koszty m.in. energii elektrycznej dla miasta nie zostały zmniejszone, w przeciwieństwie do wpływów do kasy miejskiej. Staramy się nieustannie optymalizować wydatki i kontynuować politykę oszczędnościową, do której zmusiły nas czynniki od nas niezależne. Docierają do mnie jednak sygnały od Państwa, że są w Jarosławiu miejsca, które należy „doświetlić" ze względów bezpieczeństwa. Ustalmy zatem wspólnie, gdzie niezbędne jest włączenie większej liczby latarni - mówi burmistrz miasta Waldemar Paluch.