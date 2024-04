Do Jarosławia wraca budżet obywatelski. Można składać propozycje projektów

- Cieszę się, że budżet obywatelski mocno zakorzenił się w jarosławskim życiu publicznym i że mieszkańcy chcą aktywnie zmieniać miasto. Przez ostatnie lata, zwłaszcza od 2017 roku, czyli od wprowadzenia szeregu ulepszeń do procedury zgłaszania i wyboru projektów, Jarosławski Budżet Obywatelski przynosił kolejne sukcesy zarówno co do liczby projektów, jak i osób głosujących na nie. W ostatnich pięciu latach zgłoszono łącznie 353 pomysły, 331 zostało poddanych pod głosowanie, aż 156 ciekawych zadań trafiło do realizacji. Po rocznej przerwie, ponownie zachęcam do aktywności oraz kreatywności, które mogą przynieść realne efekty w postaci np. powstania kolejnych miejsc rekreacji, pięknych skwerów, fantastycznych działań edukacyjnych czy kulturalnych - mówi burmistrz miasta, Waldemar Paluch.