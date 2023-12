Lodowisko w Jarosławiu w tym roku otwarte. Ile zapłacimy za szusowanie na białej tafli?

W tym sezonie, gdy spadł pierwszy śnieg, nikt nawet nie miał nadziei na ponowne uruchomienie miejskiego lodowiska. Mieszkańcy przywykli już do oszczędzania, zwłaszcza że w mieście panują egipskie ciemności. A jednak, niespodzianka! Ceny energii elektrycznej wprawdzie nie spadły, ale w jarosławskim ratuszu zapadła decyzja, aby uruchomić tę atrakcję.

Jarosławskie lodowisko miejskie, które działa od wielu lat, w ubiegłym sezonie zostało zamknięte tuż przed feriami zimowymi z powodu oszczędności wprowadzonych przez władze miasta. Wówczas zapadła również decyzja o wyłączeniu dzikiej rzeki i zjeżdżalni na pływalni. Ponadto zadecydowano o wyłączeniu co drugiej latarni w mieście, o czym wielokrotnie pisaliśmy na łamach naszej gazety.

Wyłączenie co drugiej latarni jest efektem wdrożonych rozwiązań oszczędnościowych przez burmistrza Jarosławia Waldemara Palucha. Mieszkańcom nie podoba się ten pomysł i nie czują się bezpiecznie, gdy…

– Co prawda ceny energii nie spadły, ale wspólnie z radnymi rady miasta z klubu „Wspólnie Zmieniajmy Jarosław” podjęliśmy decyzję, aby nasze miejskie lodowisko uruchomić – zapowiedział burmistrz miasta Waldemar Paluch.

Otwarcie zimowej atrakcji zlokalizowanej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jarosławiu miało miejsce w ub. tygodniu. W pierwszy dzień jazda na łyżwach była bezpłatna. Sprawdziliśmy, ile teraz wydamy za wejście na lodowisko i w jakich godzinach możemy z niego korzystać.

Obiekt otwarty jest codziennie. Trzy 1,5-godzinne seanse przewidziane są w dni powszednie od godz. 15 do 21. W dni wolne od pracy i święta będą odbywać się cztery seanse, tyle że wówczas lodowa tafla dostępna jest dłużej, bo od godz. 12 do 21. Dla szkół przewidziano godziny od 8 do 14 (dni powszednie).