Na jarosławskim Rynku jest w planach lodowisko!

W ostatnim czasie radny Rady Miasta Piotr Baran, pytał w mediach społecznościowych mieszkańców o opinie, na temat planów powstania nowego lodowiska w Jarosławiu. Po tym, jak internauci pozytywnie komentowali ten pomysł, radny złożył interpelację skierowaną do burmistrza Waldemara Palucha.

- Rynek naszego miasta odwiedza coraz więcej osób w okresie letnim. Można podjąć próbę ożywienia go również w okresie zimowym. W wielu polskich miastach o tej porze roku na rynkach montowane są lodowiska. Osoby z nich korzystające bądź opiekunowie dzieci odwiedzają w tym czasie sklepy, restauracje czy kawiarnie. W 2021 roku z lodowiska MOSiR skorzystało 4393 osoby, zainteresowanie jest więc dość spore. Proszę o odpowiedź, czy jest to do zrealizowania w nadchodzących latach – tak argumentuje swoją prośbę do burmistrza, radny Piotr Baran.