Niebezpieczna sytuacja w jarosławskiej galerii handlowej. Strażacy w akcji! [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w piątek (15 grudnia) po godz. 16, w jarosławskiej galerii handlowej. Ochrona tego obiektu, na monitoringu (w garażach podziemnych) zauważyła wydobywający się dym spod maski samochodu osobowego marki Nissan. Sytuacja zaniepokoiła ochroniarzy, którzy zadzwonili pod 112. Na miejsce zadysponowano dwa zastępy PSP Jarosław oraz Policję.

- Strażacy, którzy dotarli na miejsce, otworzyli maskę i gaśnicą proszkową przytłumili dym. Dowódca akcji podjął decyzję o wypchnięciu auta na otwartą przestrzeń. Podczas interwencji strażaków pojawiła się również właścicielka pojazdu, która udostępniła im kluczyki do auta. Na zewnątrz dokładnie zlokalizowano, skąd wydobywa się dym i go dogaszono - informuje nas oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu mł. bryg. Waldemar Czernysz. - Najprawdopodobniej przyczyną tego zdarzenia było zwarcie instalacji elektrycznej. Przewody elektryczne zaczęły ulegać topnieniu, co powodowało zadymienie spod komory silnika - dodaje.