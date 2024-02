Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Jarosławiu?

Jedna osoba trafiła do szpitala na badania po wypadku na autostradzie A4 w miejscowości Mirocin w powiecie przeworskim. Tuż przed północą na zjeździe z A4 na DK 94, ukraiński autokar uderzył w poduszkę zderzeniową, a następnie przebił bariery i wjechał do głębokiego rowu.

Policjanci z komisariatu w Radymnie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej zatrzymali 44-letniego mieszkańca gminy Laszki, który odpowie za kłusownictwo. Mundurowi ustalili, że mężczyzna bezprawnie wszedł w posiadanie pozyskanych tusz oraz trofeów jeleni, byków, łań, saren, kozłów, kóz oraz dzików. Sprawca usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

Na trzy miesiące trafił do tymczasowego aresztu 44-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego, który odpowie za usiłowanie rozboju w sklepie. Mężczyzna groził ekspedientce nożem, żądając wydania pieniędzy. Kobieta zdołała uciec, wcześniej... zamykając intruza wewnątrz budynku, dzięki czemu szybko wpadł w ręce policji.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Jarosławia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na drodze krajowej nr 94 w Wierzbnej (powiat jarosławski) ranna została kobieta przechodząca przez przejście dla pieszych. Została odwieziona do szpitala.

Kierowanie w stanie nietrzeźwości i posiadanie środków odurzających - to zarzuty jakie usłyszał 22-letni kierowca BMW. Młody mężczyzna zignorował polecenie do zatrzymania się, odjechał i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Mieszkaniec gm. Pawłosiów był nietrzeźwy, posiadał przy sobie substancje zabronione, a samochód, którym kierował nie był dopuszczony do ruchu.

W niedzielę, 21 stycznia w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu, odbył się uroczysty koncert galowy, który rozpoczęła swoim niezwykłym występem jurorka i artystka Gaba Janusz.