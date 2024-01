Prasówka z całego tygodnia 28.01.2024 w Jarosławiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W środę 24 stycznia w dziesiątkach miejsc w Polsce trwały protesty rolników. Producenci rolni chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na palący problem braku opłacalności produkcji na wsi, który sprowadza się do 2 głównych postulatów. Z protestującymi spotkali się minister i wiceministrowie rolnictwa.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

Na trzy miesiące trafił do tymczasowego aresztu 44-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego, który odpowie za usiłowanie rozboju w sklepie. Mężczyzna groził ekspedientce nożem, żądając wydania pieniędzy. Kobieta zdołała uciec, wcześniej... zamykając intruza wewnątrz budynku, dzięki czemu szybko wpadł w ręce policji.

Na drodze krajowej nr 94 w Wierzbnej (powiat jarosławski) ranna została kobieta przechodząca przez przejście dla pieszych. Została odwieziona do szpitala.

Kierowanie w stanie nietrzeźwości i posiadanie środków odurzających - to zarzuty jakie usłyszał 22-letni kierowca BMW. Młody mężczyzna zignorował polecenie do zatrzymania się, odjechał i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji. Mieszkaniec gm. Pawłosiów był nietrzeźwy, posiadał przy sobie substancje zabronione, a samochód, którym kierował nie był dopuszczony do ruchu.

W niedzielę, 21 stycznia w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Jarosławiu, odbył się uroczysty koncert galowy, który rozpoczęła swoim niezwykłym występem jurorka i artystka Gaba Janusz.