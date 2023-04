Prasówka tygodniowa z 16.04.2023 w Jarosławiu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Jeśli temperatura na zewnątrz przez większą część dnia przekracza już siedem stopni Celsjusza to znak, że należy już zmienić opony zimowe na letnie. Rozgrzana zimówka będzie się ślizgać, zarówno przy ruszaniu jak i hamowaniu. To wyraźnie wpłynie na bezpieczeństwo na drodze. Jest istotne również z powodów ekonomicznych. Zimowe opony szybciej zużywają się na drodze przy wyższych temperaturach niż opony letnie. Chcesz kupić koła na lato? Sprawdź, jakie ogłoszenia są aktualnie na Podkarpaciu!

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD 10.3 4GB/64GB LTE Szary ZA5V0311PL Tablet LENOVO

lenovo tab m8 (2. generacji) to niewielki tablet, …

lenovo tab m10 fhd plus wyróżnia się w tłumie całk…

Tab M10 Plus FHD ZA5V0287PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5V0291PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

Od 14 kwietnia do można zwiedzać wystawę zbiorową "Panowie" artystów związanych z jarosławskim środowiskiem artystycznym, absolwentów i pedagogów ZSP, twórców którzy eksponowali swoje prace w galerii Rynek 6 Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości w Polsce warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Koncert zagra m.in. Kordian. Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii!

19-letniemu kierującemu hondą, który doprowadził do wypadku w Żurawiczkach, grozi nawet do 2 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Badanie na zawartość alkoholu wykazało w jego organizmie prawie promil alkoholu. Młody kierowca stanie przed sądem.

Dobiegły końca prace remontowe na 13-kilometrowym odcinku Przeworskiej Kolei Wąskotorowej od Dynowa do Jawornika Polskiego. I etap prac w ramach projektu „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” realizowany był od września 2021 roku. Nadal trwają prace II etapu.

Jarosławska „Budowlanka” i Castorama Polska Sp. z o. o. planują wspólne projekty - szkoła i firma podpisały umowę partnerską. Pierwsza klasa objęta umową patronacką rozpocznie naukę w roku szkolnym 2023/2024.

Przedstawiamy tanie samochody z instalacją gazową do kupienia w przedziale cenowym od 4 do 6 tysięcy złotych. Jest to nasz subiektywny przegląd. Wybrane przez nas pojazdy wyprodukowane zostały w latach 1997-2006. Wszystkie oferty pochodzą z portalu OLX.pl. Zobacz TOP 10 tanich samochodów z LPG!