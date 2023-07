Prasówka 9.07.2023 z całego tygodnia w Jarosławiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

"PANOPTIKON. Historia najnowsza" zagościł w Jarosławiu. Niewiarygodna rozmaitość przepełniona, m.in.: emanującymi wolnością pegazami, herosami, gladiatorami i drapieżnym ptactwem uosabiającym ludzkie charaktery - to właśnie wystawa Małgorzata Mizia. Od dziś do końca sierpnia w przestrzeniach Galerii Głównej u Attavantich można zwiedzać tę niesamowitą, pełną treści wystawę.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje fascynujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Gminy Domaradz, Dzień Grębowa, Dni Gminy Skołyszyn, Dni Łukawca, Dni Przeworska, Dni Jedlicza, Dni Gminy Rokietnica, Dni Narola, Dni Wielopola Skrzyńskiego. Szczegóły w naszej galerii.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

6 lipca do Komisariatu Policji w Pruchniku, wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 14-letniego chłopca. Dzięki współpracy z rodzicami nastolatka oraz z funkcjonariuszami z Częstochowy, chłopiec został odnaleziony i przekazany pod opiekę rodzinie.

Co robić i gdzie się udać w ten weekend? Zapraszamy na skrót ciekawych imprez i wydarzeń kulturalnych w Jarosławiu, Przeworsku i okolicy.

W środę dzielnicowi z komisariatu w Pruchniku zatrzymali 37-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna, w pokoju który wynajmował posiadał amfetaminę i mefedron. Mieszkaniec Knurowa usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Poszukiwany przez funkcjonariuszy zgodnie z dyspozycją Sądu Rejonowego w Gliwicach, został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy lata.

„Przygoda na Jarosławskim Jarmarku” to tytuł wielkoformatowej gry planszowej, w której mogą się zmierzyć mali i duzi kupcy w każdej dzielnicy miasta. Zwycięskie drużyny w dzielnicowych rozgrywkach spotkają się 27 lipca, w finałowym starciu.

W nocy Rosjanie rakietami zaatakowali Lwów. Według władz tego miasta co najmniej cztery osoby zginęły, choć ofiar może być więcej. Zniszczonych zostało 50 mieszkań. - To był największy atak na infrastrukturę cywilną we Lwowie od początku wojny - twierdzi mer Lwowa Andrij Sadowy.

W odpowiedzi na liczne prośby naszych Czytelników za granicą publikujemy nazwiska mieszkańców Jarosławia i nie tylko, którzy zmarli w ostatnim miesiącu. Klepsydry pochodzą z tablicy umieszczonej przed kościołem pw. Świętego Ducha i nie tylko, obejmują okres od 1 do 31 czerwca 2023 roku.

Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu zaprasza na Kulturalne Lato w Mieście. Jak co roku, przygotowano letnią ofertę kulturalną, aby w atrakcyjny sposób spędzić ten wakacyjny czas!