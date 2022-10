Zakończyła się konserwacja rysunków Jana-Sasa Zubrzyckiego!

Jan Sas-Zubrzycki przyjechał do Jarosławia w 1901 roku, by z polecenia Komisji Historii i Sztuki Akademii Umiejętności przyjrzeć się jarosławskiej starówce, jej architekturze i układowi urbanistycznemu. Po przeprowadzeniu analizy zabudowy rynku swoje spostrzeżenia spisał w opracowaniu „Miasto Jarosław i jego zabytki”, wydanym w 1903 roku w Krakowie. Publikację uzupełnił o własnoręcznie wykonane rysunki, na których przedstawił plany, rzuty i przekroje kamienic i innych budynków oraz wiele ciekawych detali architektonicznych, zauważonych w jarosławskich kamienicach. W tym roku, staraniem Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsetich, ta bezcenna kolekcja poddana została kompleksowej konserwacji.

Jan Sas-Zubrzycki odkrył cechy charakterystyczne zabudowań – podcienia, wiaty, detale architektoniczne. Ogromną wagę przywiązywał do elementów drewnianych, starodawnej ciesiołki. Rozpaczał nad utraconą bezpowrotnie w wielkich pożarach Jarosławia cząstką rodzimej architektury, uważając, że właśnie w drewnie była ona utrwalona. To właśnie w rozprawie „Miasto Jarosław i jego zabytki” po raz pierwszy nazwano „wiatą” wewnętrzny kryty dziedziniec, który jest charakterystyczną cechą kamienicy jarosławskiej. Określenie to zostało na stale wprowadzone do słownika wszystkich, którzy zajmują się jarosławską zabudową staromiejską.