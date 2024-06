Wystawa prezentująca 20 tys. lat dziejów człowieka na ziemi jarosławskiej

Fascynujący świat pradziejów regionu

Wystawa zatytułowana „Na pograniczu… Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej” opowiada o historii regionu od czasów łowców reniferów, około 20 tysięcy lat temu, aż do końca XV wieku. Kuratorka wystawy, dr Elżbieta Sieradzka-Burghardt, zapewnia, że ekspozycja to niezwykła okazja do podróży w czasie i odkrycia fascynujących pradziejów okolic Jarosławia, Pruchnika i Radymna.