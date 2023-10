Przegląd tygodnia z 15.10.2023 w Jarosławiu. Najważniejsze wydarzenia od 8.10 do 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

13 października był szczególnym dniem dla społeczności Zespołu Szkół Innowacyjnych. To dzień, który przejdzie do historii! Po wielu latach, spełni się marzenie wielu młodych – powstanie nowoczesna hala sportowa przy ZSI.

Bardzo często zdarza się, że politycy co innego mówią, a co innego robią. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić jak podkarpaccy posłowie głosowali w Sejmie w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach.

Budowa nowej siedziby Oddziału Celnego w Przemyślu to największe przedsięwzięcie inwestycyjne podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. Kosztowało ponad 63 mln złotych. Znacznie poprawi warunki granicznych odpraw towarowych.

W środę uroczyście zakończono i oddano do użytku nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do Kańczugi. Oddany został całkiem nowy, dwukilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 na trasie Gwizdaj – Studzian do ulicy Węgierskiej w Przeworsku oraz rozbudowany odcinek drogi o długości około 4 km do Urzejowic.

Po wielu latach starań o fundusze miejski stadion w Przeworsku przejdzie w końcu gruntowną modernizację.