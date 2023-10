Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Jarosław, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Jarosławia

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. XVIII Jesienna Giełda Ogrodnicza w Boguchwale, Święto Parku w Łańcucie, 1. Festiwal Podróżniczy w Przemyślu, Stalowowolskie Balonowe Babie Lato, Zakończenie Sezonu Motocyklowego w Klasztorze w Borku Starym czy Beskidzkie Zakończenie Sezonu Motocyklowego w Dukli. Szczegóły w naszej galerii.

W środę uroczyście zakończono rozbudowę siedziby Sądu Rejonowego w Przemyślu. Przy ul. Mickiewicza powstał nowy gmach. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 65 mln złotych.

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w środę w Miękiszu Starym (gm. Laszki w pow. jarosławskim). Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 81-letni pieszy, który prowadził rower poboczem, wszedł na jezdnię wprost pod nadjeżdżającego volkswagena, którym kierował 34-latek. Pomimo podjętej na miejscu reanimacji, życia 81-latka nie dało się uratować.

Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek po godz. 17 na ul. Jarosławskiej w Widnej Górze (gm. Pawłosiów). W zdarzeniu ucierpiały trzy osoby, które zostały przewiezione do szpitala.

Ponad 4,3 mln złotych pochłonęła rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. 1,6 mln zł to środki wojewody podkarpackiego, a 2,6 mln zł to dotacja z rezerwy celowej będącej w dyspozycji szefa rządu. Malutka i ciasna siedziba jarosławskich strażaków z 600 m2 zamieniła się w nowoczesny budynek o powierzchni 1400 m2.

Z inicjatywy Mirosława Hajnosza, przewodniczącego Zarządu Osiedla Parkowe w Kańczudze oraz Michała Delikata, prezesa Fundacji Galicja Semper Fidelis odbył się wyjazd tematyczny grupy seniorów z Kańczugi. Był to jeden z elementów projektu Akademia Bezpiecznego Seniora.