Przegląd tygodnia z 10.03.2024 w Jarosławiu. Najważniejsze wydarzenia od 3.03 do 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Policjantki stanowią integralną część służb na całym świecie. Ich zaangażowanie, profesjonalizm oraz zdolności są nieocenione w codziennej pracy na rzecz społeczeństwa. Od patrolowania ulic, przez prowadzenie śledztw, po udzielanie wsparcia ofiarom przestępstw - policjantki pełnią wiele ważnych funkcji, wnosząc do służby nie tylko swoje umiejętności zawodowe, ale także empatię i zrozumienie.

W sobotę, 9 marca odwiedziliśmy Giełdę Wschód w Skołoszowie. Na bazarze widać już, że zbliżają się święta wielkanocne. Jest więcej kwiatów, wiklinowych koszyków i świątecznych ozdób. Zobaczcie, co jeszcze się sprzedaje!

Od kontrolerek na przejściach granicznych po zastępczynię komendanta głównego. W szeregach Straży Granicznej pełni służbę ponad 4700 kobiet (przy ogólnej liczbie ok. 15 tysięcy funkcjonariuszy). Dodatkowo prawie 2100 jest zatrudnionych na stanowiskach cywilnych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

Wzrasta liczba oszustw online, a najnowsza ofiara, 30-letnia kobieta z Radymna, straciła 3 tysiące złotych po próbie sprzedaży sukienki do chrztu na jednej z popularnych platform sprzedażowych. Jej doświadczenie stanowi przypomnienie o niebezpieczeństwach, które mogą czyhać na niewinnych sprzedawców w sieci.

W tragicznym wypadku drogowym, który miał miejsce w Alfredówce, gmina Nowa Dęba, straciła życie jedna osoba. W wyniku zderzenia Fiata seicento z tirem, samochód osobowy stanął w ogniu. Pomimo natychmiastowej akcji strażaków, nie udało się zapobiec tragedii.

Na Podkarpaciu znajduje się wiele drewnianych domów na sprzedaż. Niektóre z nich to nieruchomości, do których możemy wejść i od razu zamieszkać. Ich cena jest adekwatnie wysoka. Są też domy do remontu, dużo tańsze. Zobaczcie drewniane domy na sprzedaż w naszym regionie! Oferty pochodzą z serwisu ogłoszeniowego otodom.pl.

Z surowymi konsekwencjami, włącznie z możliwą karą więzienia musi liczyć się 54-latek, który jadąc motorowerem zderzył się z toyotą. Do kraksy doszło we wtorek w Jarosławiu. Okazało się, że mężczyzna miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Trafił z obrażeniami do szpitala.