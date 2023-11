Listopad 2023 w Jarosławiu: Przegląd najważniejszych wydarzeń października 2023

Dragon Ball to kreskówka, którą zna niemal każdy. Choć jej największa popularność przypadała na przełom XX i XXI wieku, wciąż jest to marka bliska sercom wielu osób. Ku uciesze fanów, zapowiedziane zostało nowe anime z kultowymi bohaterami, takim jak Son Goku, Gohan czy Vegeta. Zobacz, kiedy pojawią się nowe przygody ze świata Dragon Ball.

W czwartek 19 października w Jarosławiu odbył się wernisaż w ramach obchodów jubileuszu 30-lecia działalności Galerii Rynek 6 należącej do Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Ekspozycja składa się z prac artystów, z którymi galeria współpracuje. Niejednokrotnie są to absolwenci i pedagodzy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Zobaczcie zdjęcia i wideo z tego wydarzenia.

Rozpoczęła się budowa bulwarów nad rzeką San w Jarosławiu. Prace mają potrwać do listopada 2024 roku, ale wykonawca zapewnia, że zostaną ukończone wcześniej. W ramach projektu powstanie wielofunkcyjne boisko, ścieżka rowerowa, plaża z piaskiem. Wybudowany zostanie także amfiteatr z miejscami do siedzenia, gdzie w przyszłości będą organizowane różnego rodzaju imprezy.

13 października był szczególnym dniem dla społeczności Zespołu Szkół Innowacyjnych. To dzień, który przejdzie do historii! Po wielu latach, spełni się marzenie wielu młodych – powstanie nowoczesna hala sportowa przy ZSI.

W czwartek, 12 października 2023 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której przedstawiciele 22 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu jarosławskiego, przemyskiego, przeworskiego oraz lubaczowskiego otrzymali agregaty prądotwórcze pozyskane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Budowa nowej siedziby Oddziału Celnego w Przemyślu to największe przedsięwzięcie inwestycyjne podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. Kosztowało ponad 63 mln złotych. Znacznie poprawi warunki granicznych odpraw towarowych.

W środę uroczyście zakończono i oddano do użytku nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od drogi krajowej nr 94 do Kańczugi. Oddany został całkiem nowy, dwukilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 na trasie Gwizdaj – Studzian do ulicy Węgierskiej w Przeworsku oraz rozbudowany odcinek drogi o długości około 4 km do Urzejowic.