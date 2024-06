Bogdan Zając może zostać trenerem JKS-u Jarosław

Powrót do korzeni

Bogdan Zając, wychowanek JKS-u Jarosław, może wrócić do swojego macierzystego klubu po kilkunastu latach. Choć wcześniej nie czuł się gotowy na to wyzwanie, teraz sytuacja wygląda inaczej. Zając ma zastąpić duet trenerski Tomasza Przewoźnika i Szymona Szydełko, który prowadził drużynę w końcówce minionego sezonu. Nowym celem ma być awans do trzeciej ligi.