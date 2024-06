Prasówka z całego tygodnia 23.06.2024 w Jarosławiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu jarosławskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Podkarpacie w dniach 21-23 czerwca będzie tętnić życiem dzięki licznie zaplanowanym wydarzeniom. Oto przegląd najciekawszych imprez, które odbędą się w naszym regionie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem, które gwarantuje niezapomniane przeżycia dla każdego!

Siedmiu podkarpackich policjantów - pracowników komend w Krośnie i Jaśle - zostało zatrzymanych w związku z czynami, które miały mieć charakter korupcyjny. Chodzi o wręczanie łapówek rzeszowskiemu psychiatrze Romualdowi R., wystawiającemu, jak twierdzą śledczy, zaświadczenia lekarskie niezgodne z faktycznym stanem zdrowia mundurowych. Na rzeszowskim lekarzu ciąży już łącznie ponad 270 zarzutów!

Mieszkańcy Jarosławia zgłosili urzędowi miasta przypadki pojawienia się wilków na terenie zabudowanym. We wtorek, 18 czerwca doszło do ataku na psa w okolicach ulicy Piaskowej oraz Łazów Kostkowskich. Sprawa została skierowana do odpowiednich służb oraz policji.