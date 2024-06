Prasówka 2.06.2024 z całego tygodnia w Jarosławiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Bulwary nad Sanem w Jarosławiu stają się coraz bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Ostatnie dni przyniosły intensyfikację prac oraz pojawienie się nowych nasadzeń. Miejsce to ma stać się centrum rekreacyjnym z licznymi atrakcjami dla wszystkich grup wiekowych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Jarosławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu będzie tradycyjne odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Ta wyjątkowa ceremonia to hołd dla wybitnych artystów, którzy swoją twórczością i talentem przyczynili się do rozwoju polskiej muzyki.

29 maja w Roźwienicy odbył się Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Starosty Jarosławskiego Kamila Dziukiewicza "Śladem Bogdana Zająca". Wydarzenie to zgromadziło młodych sportowców z dziesięciu szkół podstawowych, którzy rywalizowali o najwyższe miejsca na podium. Turniej ten, będący hołdem dla znanego piłkarza Bogdana Zająca, zakończył się wieloma emocjonującymi chwilami i niespodziankami.

Każdego roku, w uroczystość Bożego Ciała, Park Sybiraków w Rzeszowie staje się miejscem wyjątkowego spotkania tysięcy ludzi z całej Polski. Wszyscy przybywają, by wspólnie uczestniczyć w modlitwie i uwielbieniu podczas koncertu „Jednego Serca Jednego Ducha”.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Reggae nad Wisłokiem 2024 w Rzeszowie, Zew Się Budzi Festiwal 2024 w Lesku, Zlot Motocyklowy w Kolbuszowej, XV Parada Konna w Żarówce, Jarmark Folklorystyczny w Sanoku, Otwarcie Pory Zdrojowej - Iwonickich Wspomnień Czar w Iwoniczu-Zdroju, Dni Gminy Solina. Szczegóły w naszej galerii.

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma swój charakterystyczny przebieg w postaci procesji ulicami miast i wsi. Uczestnicy zatrzymują się przy 4 ołtarzach ustawionych na wyznaczonej trasie. Dlaczego jest ich akurat tyle, a nie np. 3, nawiązując do Trójcy Świętej albo 12 - przywołując apostołów? Poznaj odpowiedź.

W miniony weekend na terenie powiatu jarosławskiego doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów. W obu przypadkach kierujący jednośladami oraz pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala. Policja apeluje do wszystkich fanów „dwóch kółek” oraz kierowców samochodów o rozwagę i bezpieczną jazdę.

Odbyła się II Sesja Rady Miasta Radymna. Radni obradowali według programu obejmującego 21 punktów, wśród których najważniejsze dotyczyły udzielenia Burmistrzowi Miasta Radymna Mieczysławowi Piziurnemu wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w 2023 r. Decyzje te były poprzedzone szczegółową analizą raportów i opinii, które jednogłośnie podkreślały dobrą kondycję finansową miasta oraz realizację licznych inwestycji.