Dwa wypadki z udziałem motocyklistów na terenie powiatu jarosławskiego OPRAC.: Łukasz Solski

W miniony weekend na terenie powiatu jarosławskiego doszło do dwóch zdarzeń drogowych z udziałem motocyklistów. W obu przypadkach kierujący jednośladami oraz pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala. Policja apeluje do wszystkich fanów „dwóch kółek” oraz kierowców samochodów o rozwagę i bezpieczną jazdę.